США и Украина обсуждают размещение ЗРК Patriot в Харькове

Соединенные Штаты и Украина сейчас «детально и в срочном порядке» обсуждают возможность размещения зенитных ракетных комплексов Patriot в Харькове. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

По его словам, США уделяют большое внимание системам противовоздушной обороны, в том числе и ЗРК Patriot. Вашингтон старается изыскать комплексы и доставить их на Украину.

«Харьков конечно же является одним из наших неотложных приоритетов», - цитирует РИА Новости слова Энтони Блинкена.

Напомним, ранее Германия опубликовала новый список военной помощи Украине. Согласно документу, Киеву передадут зенитный ракетный комплекс Skynex и ракеты для ЗРК IRIS-T.