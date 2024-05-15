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США и Украина обсуждают размещение ЗРК Patriot в Харькове

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон старается изыскать комплексы и передать их Киеву.
Сергей Лебедев 2024-05-15 17:50:20
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

Соединенные Штаты и Украина сейчас «детально и в срочном порядке» обсуждают возможность размещения зенитных ракетных комплексов Patriot в Харькове. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

По его словам, США уделяют большое внимание системам противовоздушной обороны, в том числе и ЗРК Patriot. Вашингтон старается изыскать комплексы и доставить их на Украину.

«Харьков конечно же является одним из наших неотложных приоритетов», - цитирует РИА Новости слова Энтони Блинкена.

Напомним, ранее Германия опубликовала новый список военной помощи Украине. Согласно документу, Киеву передадут зенитный ракетный комплекс Skynex и ракеты для ЗРК IRIS-T.

#пво #Патриот #ЗРК #Украина #сша #Киев #Харьков #Энтони Блинкен #госсекретарь США
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