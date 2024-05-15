В соцсетях Фицо заявили, что он находится в опасном для жизни состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в социальной сети Facebook*.

«В данный момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, потому что до Братиславы добираться будет слишком долго, из-за необходимости срочного вмешательства», - говорится в сообщении.

Город Банска-Бистрица находится к востоку от Гандловы, где произошло нападение.

В то же время словацкая ежедневная газета Denník N со ссылкой на свои источники пишет, что угрозы жизни главы кабмина республики после покушения нет. По данным издания, политик получил ранения живота, рук и ног.

Ранее в Сети появились кадры первых секунд после стрельбы. На видео видно, как охранники под руки уводят Фицо в автомобиль, в это время полицейские задерживают злоумышленника. По предварительным данным, им оказался 71-летний житель города Лепице.

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