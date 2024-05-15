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В Сети опубликовали кадры первых секунд после нападения на Фицо

После стрельбы охранники премьера Словакии увели раненого политика в машину.
Максим Крюков 2024-05-15 16:59:33
© Фото: clashreport, X © Видео: clashreport, X

В Сети появились кадры первых секунд после нападения злоумышленника на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На опубликованных кадрах видно, что глава правительства республики не может держаться на ногах, охранники держат его под руки и ведут к машине.

По данным словацких СМИ, премьер Словакии получил два-три огнестрельных ранения - в конечность, грудь и живот. Его состояние оценивается как очень тяжелое. Политика эвакуируют на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица.

Напомним, нападение на Фицо произошло сегодня днем после заседания правительства республики в Доме культуры в городе Гандлова.

#стрельба #Роберт Фицо #словакия #нападение #кадры #Огнестрельное ранение
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