В Сети опубликовали кадры первых секунд после нападения на Фицо

В Сети появились кадры первых секунд после нападения злоумышленника на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На опубликованных кадрах видно, что глава правительства республики не может держаться на ногах, охранники держат его под руки и ведут к машине.

По данным словацких СМИ, премьер Словакии получил два-три огнестрельных ранения - в конечность, грудь и живот. Его состояние оценивается как очень тяжелое. Политика эвакуируют на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица.

Напомним, нападение на Фицо произошло сегодня днем после заседания правительства республики в Доме культуры в городе Гандлова.