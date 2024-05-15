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Путин: чем эффективнее средства поражения, тем меньше у нас потерь

РФ должна удвоить, утроить усилия по развитию ОПК, отметил Владимир Путин.
2024-05-15 16:37:57
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин указал на связь между эффективностью средств поражения и потерями в зоне спецоперации на Украине.

«Чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы», - сказал он на совещании по вопросам развития ОПК.

Путин указал на необходимость обеспечить потребности российских военных в зоне боевых действий в связи с проведением спецоперации на Украине, а также важность приложить усилия для развития отечественной оборонки. При этом организации ОПК должны быть перейти в любой момент на больший объем производства продукции гражданского назначения.

 

#Путин #спецоперация #Средства поражения
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