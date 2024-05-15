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Turkiye: Эрдоган провел экстренное заседание после сигналов о путче

Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели предупредил о готовящемся заговоре против власти.
Ирина Егорова 2024-05-15 03:26:11
© Фото: Iranian PresidencyKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное ночное заседание с главой турецкой разведки Ибрагимом Калын и главой минюста Йылмазом Тунч на фоне предупреждений о планируемом госперевороте, передает издание Türkiye.

По информации издания, поводом для организации путча стала серия громких увольнений полицейских, которые могут быть связаны с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».

Местное СМИ цитирует лидера партии турецких националистов Бахчели, который предупредил Эрдогана, что возможен повтор попыток мятежа 2016 года. Вероятнее всего, турецкий лидер выступит по этому вопросу в парламенте на расширенном заседании правящей партии 15 мая.

#разведка #Эрдоган #Турция #Госпереворот #путч #заседание #Минюст
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