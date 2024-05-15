Путин указал на важность взаимоотношения «между пушками и маслом»

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны «видит и понимает», что растущие расходы на оборону и безопасность органически связаны с гражданскими отраслями производства.

На встрече с командующими войсками военных округов он подчеркнул, что, несмотря на увеличение расходов на оборону, все социальные обязательства перед гражданами страны должны быть выполнены.

Кроме того, глава государства отметил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов, который официально вступил в должность накануне в соответствии с указом Путина, прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны.

«Это взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития Российского государства», - сказал Путин.

По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%.

Российский лидер также заявил, что никаких изменений в Генеральном штабе ВС РФ проводить не планируется, отметив, что сформировавшийся состав функционирует ритмично и успешно.