Нарколог Шуров назвал самые опасные для детей компоненты энергетиков

Энергетические напитки оказывают комплексный негативный эффект на здоровье подростков. Об этом «Звезде» рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. В первую очередь врача настораживает состав таких напитков и оказываемый ими эффект.

«Производители указывают эффект на 100 граммов продукта. Пишут, что равно чашечке кофе. А ребенок, как правило, берет две банки по 500 миллилитров. Это уже 10 чашек кофе. Выпивает, у него тахикардия, головокружение», - сказал Шуров.

Кроме того, энергетики часто усугубляют влияние других негативных факторов. Например, ребенок может пить тоник для того, чтобы всю ночь не спать и играть в онлайн-игры. В этом случае возможны любые варианты, вплоть до обращения к специалисту.

«Возникает либо нарушение координации, либо даже дереализация, и приходится обращаться к психиатру. Потому что родители не могут понять. Утром надо идти в школу, а ребенок под энергетиками, всю ночь играл и не узнает родную семью», - добавил психиатр.

Состав энергетика вызывает у ребенка зависимость, уверен специалист. А его регулярное употребление разрушает нервную систему подростка.

«Энергетик - это средний стимулятор, а для ребенка это мощный эффект за счет кофе, гуараны, витаминов и лошадиной дозы сахара. Она провоцирует выброс серотонина. Мозгу нравится сахар. Мы формируем зависимость. Устал, не в настроении - выпей энергетик. Человек не учится преодолевать стресс, правильно отдыхать, выдерживать нагрузку. Некоторые витамины из состава при двух-трех банках в день имеют свойство накапливаться в организме до токсических доз и разрушать нервную систему», - подвел итог нарколог.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект о полном запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Кроме того, законопроект предусматривает запрет розничной торговли такими напитками в таре емкостью более 500 миллилитров.