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Суд арестовал на два месяца блогера, угрожавшего участникам СВО

Его накануне задержали в Зеленограде по обвинению в осуществлении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека.
Елизавета Кондрикова 2024-05-15 12:57:48
© Фото: moscowcourts, Telegram © Видео: moscowcourts, Telegram

Зеленоградский районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца блогера, который на стриме оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой, накануне его задержали в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 13 июля», - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Ему выдвинуто обвинение по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека»). Пресс-служба также опубликовала видеоролик из зала суда.

Напомним, накануне уроженца Таганрога задержали за оскорбительные высказывания в адрес участников СВО. На допросе он признал свою вину, но объяснял свои слова алкогольным опьянением и тем, что его «вывели на эмоции».

#в стране и мире #арест #блогер #Зеленоград #оскорбления #Суд Москвы
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