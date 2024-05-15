Суд арестовал на два месяца блогера, угрожавшего участникам СВО

Зеленоградский районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца блогера, который на стриме оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой, накануне его задержали в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 13 июля», - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Ему выдвинуто обвинение по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека»). Пресс-служба также опубликовала видеоролик из зала суда.

Напомним, накануне уроженца Таганрога задержали за оскорбительные высказывания в адрес участников СВО. На допросе он признал свою вину, но объяснял свои слова алкогольным опьянением и тем, что его «вывели на эмоции».