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В Зеленограде задержали блогера, угрожавшего расправой участникам СВО

Уроженец Таганрога в прямом эфире оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой.
Максим Крюков 2024-05-14 16:02:55
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

В Зеленограде задержали уроженца Таганрога, который на стриме (прямой эфир на интернет-сервисе) оскорблял участников специальной военной операции и угрожал им расправой. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой», - передает сообщение Life.

Волк уточнила, что в квартире 36-летнего блогера провели обыск, в ходе которого были изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи. На допросе он объяснил, что произнес оскорбления в адрес участников СВО из-за того, что был пьян и его «вывели на эмоции». Свою вину задержанный признал. 

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека»). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

#в стране и мире #МВД РФ #Задержание #блогер #оскорбление #Зеленоград #стрим #участники СВО
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