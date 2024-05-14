В Зеленограде задержали блогера, угрожавшего расправой участникам СВО

В Зеленограде задержали уроженца Таганрога, который на стриме (прямой эфир на интернет-сервисе) оскорблял участников специальной военной операции и угрожал им расправой. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой», - передает сообщение Life.

Волк уточнила, что в квартире 36-летнего блогера провели обыск, в ходе которого были изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи. На допросе он объяснил, что произнес оскорбления в адрес участников СВО из-за того, что был пьян и его «вывели на эмоции». Свою вину задержанный признал.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека»). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.