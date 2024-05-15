Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание правительства после кадровых перестановок, он поздравил министров и отметил, что теперь им необходимо оправдать доверие президента России Владимира Путина.

«Коллеги, прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036», - сказал Мишустин.

Премьер-министр призвал к слаженной работе по выполнению поставленных задач. Он также поблагодарил министров, покидающих Кабмин, за их работу и выразил уверенность в их востребованности в новых должностях.

Напомним, накануне Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, а также подписал указ о награждении министров, которые работали в предыдущем кабмине и показали себя достойно. Известно, что президент намерен встретиться с ними и лично поблагодарить за работу.