МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

Во вторник 14 мая президент России утвердил новый состав Правительства РФ.
Елизавета Кондрикова 2024-05-15 12:15:55
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание правительства после кадровых перестановок, он поздравил министров и отметил, что теперь им необходимо оправдать доверие президента России Владимира Путина.

«Коллеги, прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036», - сказал Мишустин.

Премьер-министр призвал к слаженной работе по выполнению поставленных задач. Он также поблагодарил министров, покидающих Кабмин, за их работу и выразил уверенность в их востребованности в новых должностях.

Напомним, накануне Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, а также подписал указ о награждении министров, которые работали в предыдущем кабмине и показали себя достойно. Известно, что президент намерен встретиться с ними и лично поблагодарить за работу.

#михаил мишустин #заседание #правительство РФ #Кабмин РФ #кадровые перестановки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720