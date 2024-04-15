В клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова и его доме прошли обыски

В клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова на севере Москвы прошли обыски. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Деятельность учреждения временно приостановили, сейчас там опечатаны операционные, пишет «360».

Столичные следователи проводят в клинике «Ай Кью Пластик» необходимые мероприятия, связанные с уголовным делом об оказании услуг, повлекших смерть.

По информации СК, 16 февраля этого года здесь сделали операцию 36-летнему жителю Москвы. Позже мужчине стало хуже, ему пришлось пережить повторную операцию в этой же клинике, однако это только осложнило ситуацию. Пациента госпитализировали в больницу, где он впал в кому, а затем умер.

Сооснователем клиники является звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. На сайте организации утверждается, что «свою красоту доктору доверяют» такие артисты, как Филипп Киркоров, Дарья Зотеева (Инстасамка), блогер София Броян, визажист Гоар Аветисян.

«Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам... Фигуранты допрошены и между ними проведены очные ставки», - говорится в сообщении СК.

По месту жительства руководства клиники прошли обыски, правоохранители изъяли документы. Проводятся проверки и экспертизы на различные нарушения. В частности, судя по кадрам от следствия, в медучреждении нашли стерильное изделие без даты стерилизации и сроков хранения.