Сотрудники МВД вскрыли в Подмосковье схему с украинскими паспортами

Сотрудники МВД России задержали в Московской области 15 подозреваемых в организации незаконной миграции и иностранцев, которые незаконно получили российские паспорта. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Среди задержанных - экс-сотрудник миграционной службы, трое жителей Подмосковья и 11 иностранцев из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Речь идет об организации незаконной миграции и использовании подложных документов.

Как уточнили в СК, с июля по декабрь минувшего года сотрудник правоохранительных органов вместе с соучастниками организовал незаконный въезд в Россию иностранцев.

Для нелегальных мигрантов готовили подложные документы граждан Украины и регистрацию на территории Херсонской области, которые передавались сотруднику миграционного подразделения. Зная о фальсификациях, он организовывал выдачу мигрантам российских паспортов. За услугу иностранцы платили от 400 до 700 тысяч рублей.

В квартирах и по местам работы фигурантов прошли обыски, у них изъяли мобильные телефоны, деньги и фальшивые документы. Четырех подозреваемых отправили в СИЗО, еще 11 человек находятся под подпиской о невыезде.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев анонсировал реформу в миграционной сфере.