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Мишустин обозначил основную задачу нового правительства

Новое правительство - команда Путина - займется реализацией задач, о которых президент заявил в ходе послания Федеральному собранию, отметил премьер.
Ирина Егорова 2024-05-15 00:11:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом заседании обновленного кабинета министров поблагодарил Владимира Путина за поддержку и назвал основную цель нового правительства.

«Основная задача для правительства - это выполнение указа о национальных целях и всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным Собранием. Правительство - это ваша команда, мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», - заявил Мишустин на совещании.

Также премьер отметил, что состав правительства сохранился и был укреплен за счет губернаторского корпуса. По его словам, это позволит обеспечить преемственность госпрограмм и национальных проектов, а с другой стороны это обратная связь с населением.

«Эта процедура повышает уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной властями, такую делает открытость, когда мы видим обратную связь от людей», - подчеркнул Мишустин.

Президент в ответ на слова Мишустана призвал кабинет министров работать «совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком» с Думой и субъектами страны.

Напомним, сегодня глава Российского государства подписал указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Свои должности заняли первый заместитель председателя Правительства РФ и девять вице-премьеров. Также были утверждены главы министерств и директоры силовых структур.

В списке зампредов Правительства произошло три новых назначения (Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев). Что касается изменений в министерствах, там произошло шесть новых назначений (Антон Алиханов, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Оксана Лут, Роман Старовойт и Сергей Цивилев). Остальные министры и главы силовых ведомств остались на своих местах.

#в стране и мире #Владимир Путин #михаил мишустин #премьер-министр #правительство
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