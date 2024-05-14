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Претендент на пост главы Минспорта Дегтярев рассказал о своих планах

Кандидат на должность главы Минспорта РФ Михаил Дегтярев пообещал в случае утверждения на должность руководствоваться майскими указами Владимира Путина.
Ян Брацкий 2024-05-14 09:47:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл на пленарное заседание Госдумы РФ, где в числе прочего будут обсуждаться кандидатуры федеральных министров. В своей работе пока еще действующий глава региона пообещал руководствоваться указами Владимира Путина.

«Основная опора на майский указ президента, на стратегию развития спорта, на поручения главы государства. Все будет хорошо», - отметил Дегтярев в беседе с журналистами.

Глава Хабаровского края напомнил о работе Комитета по физической культуре и спорту, который он возглавлял в Госдуме. По словам Дегтярева, результаты этой работы уже получили высокую оценку.

«Комитет, который я возглавлял, был исполнителем более 50 законов и поправок при подготовке к чемпионату мира 2018 года, который прошел на высочайшим уровне. Это признано во всем мире. Плюс вопрос отчислений от букмекерской деятельности на спорт. Это тоже наш комитет делал», - сказал Дегтярев.

Ранее стало известно, что Михаил Дегтярев вошел в список кандидатов на министерские посты в обновленном кабмине. В минувшее воскресенье профильные комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов.

#Дегтярев #Госдума РФ #наш эксклюзив #Минспорта РФ
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