Житель Белгорода показал свою машину после обстрела со стороны ВСУ

Житель Белгорода рассказал «Звезде» о последствиях очередного обстрела со стороны ВСУ. Боевики киевского режима открыли огонь по спальному району.

Никаких военных объектов и техники ВС РФ на его территории не было. Повреждения получили только жилые дома, школа и несколько автомобилей.

«Было это в 4 утра. Произошел сильный хлопок. Завыла сирена, мы побеждали прятаться в ванную. Услышали, как повылетали окна. Выглянули - машина горит. Начали набирать воду, чтобы затушить. Очень страшно. Автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит. Держимся», - рассказал Евгений Готовицкий.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что минувшей ночью над Белгородом были уничтожены несколько воздушных целей. Одна женщина получила ранения. Врачи доставили ее в больницу с осколком в позвоночнике. После террористической атаки Киева повреждена 21 квартира, посечена кровля трех частных домов.