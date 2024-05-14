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Житель Белгорода показал свою машину после обстрела со стороны ВСУ

После утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждения получили 21 квартира, здание школы и несколько автомобилей.
Ян Брацкий 2024-05-14 09:04:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель Белгорода рассказал «Звезде» о последствиях очередного обстрела со стороны ВСУ. Боевики киевского режима открыли огонь по спальному району.

Никаких военных объектов и техники ВС РФ на его территории не было. Повреждения получили только жилые дома, школа и несколько автомобилей.

«Было это в 4 утра. Произошел сильный хлопок. Завыла сирена, мы побеждали прятаться в ванную. Услышали, как повылетали окна. Выглянули - машина горит. Начали набирать воду, чтобы затушить. Очень страшно. Автомобиль, скорее всего,  восстановлению не подлежит. Держимся», - рассказал Евгений Готовицкий.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что минувшей ночью над Белгородом были уничтожены несколько воздушных целей. Одна женщина получила ранения. Врачи доставили ее в больницу с осколком в позвоночнике. После террористической атаки Киева повреждена 21 квартира, посечена кровля трех частных домов.

#ВСУ #белгород #Обстрел #наш эксклюзив
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