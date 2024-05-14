Макаревичу* грозит тюрьма за нарушение правил деятельности иноагента

Музыканту Андрею Макаревичу* (признан иноагентом) может грозить уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента.

«На сегодняшний день Макаревичу* грозит уголовное дело... Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич* может быть лишен свободы на срок до двух лет», - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Также правоохранители не оставят без внимания общение лидера группы «Машина времени» с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили Макаревичу* под видом Владимира Зеленского. В ходе беседы музыкант выразил поддержку ВСУ. После этого в его отношении будет проведена проверка на экстремизм, добавили в полиции.

Напомним, Андрея Макаревича* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В перечне сказано, что источником финансирования артиста является Украина, а также упоминается «политическая деятельность».

* Андрей Макаревич - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.