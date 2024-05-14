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Госдеп: Блинкен обсудит в Киеве ситуацию на поле боя и военную помощь

В Киеве госсекретарь США встретится с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 07:26:35
© Фото: @SecBlinken, X

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в Киеве встречи с украинским руководством и обсудит ситуацию на поле боя, американскую военную и экономическую помощь киевскому режиму и ее влияние. Об этом свидетельствует заявление Госдепартамента США.

«Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл сегодня на Украину для того, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками и обсудить неизменную поддержку Украины со стороны США», - говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Ожидается, что Блинкен проведет встречи с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Отдельно будет затронута тема долгосрочных обязательств в области безопасности и содействия восстановлению Украины.

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом сегодня утром, до этого глава Госдепартамента посещал столицу Украины в сентябре прошлого года.

Напомним, в начале мая Вашингтон объявил о новой военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов, средства будут направлены на оборонные товары, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине. Президент США Джо Байден делегировал полномочия по выделению средств Киеву госсекретарю Блинкену.

#Украина #сша #Киев #Госдепартамент США #Энтони Блинкен #госсекретарь США #помощь Украине
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