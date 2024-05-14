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Вагоны сошли с рельсов в Волгоградской области из-за вмешательства

Из-за инцидента со сходом вагонов товарного поезда на Приволжской железной дороге ожидается задержка пассажирских отправлений.
Ян Брацкий 2024-05-14 06:20:31
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Как сообщили в пресс-службе РЖД, инцидент произошел на станции Котлубань Приволжской железной дороги.

«В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов», - говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал, на месте создан оперативный штаб. Точные причины случившегося устанавливаются. Для устранения последствий схода вагонов на станцию направлены восстановительные поезда.

#поезд #ржд #МЧС #Железная дорога #Сход вагонов
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