«Акация» уничтожила кочующий миномет ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы активно поддерживают продвижение нашей пехоты на Авдеевском направлении. С закрытых огневых позиций они наносят удары по ВСУ. Работает самоходная артиллерийская установка 2С3М «Акация» группировки войск «Центр». Звучит команда - «Открыть огонь». Медлить нельзя. Наши беспилотники фиксируют попадание - миномет и его расчет ликвидированы.

«Миномет разбили буквально со второго снаряда. Точно в цель попали. По пехоте бьем также четко. И очень быстро. Противник бежит, быстро бежит. Как только Авдеевку взяли, здесь закрепились. Враг сейчас несет большие потери», - рассказал командир орудия с позывным «Первый».

Поступают новые данные о целях. И если от таких букетов «Акаций» здесь земля содрогается, то на той стороне линии фронта она буквально горит. Вместе с пунктом управления БПЛА противника. Кадры объективного контроля подтверждают - расчет ЦВО точно отработал по цели. База беспилотников врага уничтожена.

«Обзор у нее на 360 градусов. Загнали, поставили. Приведение к бою - одна минута. То есть можно выехать, отработать очень быстро и уехать. Разлет осколков - двести метров. В среднем корректура - 50, 100 метров. То есть первый снаряд попадает 50, 100 метров. Потом уже считай 5 метров. За 5 метров попадет если, там мало никому не покажется», - объяснил командир батареи с позывным «Локомотив».

До трех десятков выстрелов за световой день. Бывает и больше, рассказывает заряжающий с позывным «Султан». Он, кстати, доброволец. Родом из Сибири. На фронте обрел новых друзей. Настоящих, в которых по-настоящему уверен. Здесь это особенно важно.

«Живем дружно, все хорошо. У нас много расчетов разных, много орудий. И так, в своем расчете очень дружные. Всегда помогаем, выручаем», - поделился заряжающий с позывным «Султан».

От передовых позиций российских артиллеристов до врага не более девяти километров. Противник огрызается не столько ударами артиллерии, сколько атаками дронов-камикадзе, рассказывают военнослужащие. Пехота продавливает оборону боевиков. Артиллерийские дуэли на Авдеевском участке пока не стихают, но победителями раз за разом становятся наши расчеты. Огонь ведется по всему фронту