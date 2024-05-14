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Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Онлайн-карта Минцифры страны показала воздушную тревогу в некоторых областях.
Ирина Егорова 2024-05-14 05:51:18
© Фото: Anastasiia SmolienkoKeystone Press Agency, Global Look Press

Система оповещения населения, предупреждающая о воздушной тревоге, заработала в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры страны.

Это далеко не первый раз за последнее время, когда сирены звучат в различных регионах страны. Периодически в подконтрольных Киеву городах раздаются взрывы.

Так, ранее взрывы были слышны в Харькове, Одессе и Николаевской области. Тогда в регионе тоже объявляли воздушную тревогу.

#Украина #минцифры #взрывы #оповещение #сирены #воздушная тревога #области
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