Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Система оповещения населения, предупреждающая о воздушной тревоге, заработала в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры страны.

Это далеко не первый раз за последнее время, когда сирены звучат в различных регионах страны. Периодически в подконтрольных Киеву городах раздаются взрывы.

Так, ранее взрывы были слышны в Харькове, Одессе и Николаевской области. Тогда в регионе тоже объявляли воздушную тревогу.