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В Харькове вечером прогремел взрыв

Во всей области объявили воздушную тревогу.
Сергей Лебедев 2024-05-13 19:20:16
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня около шести часов вечера в Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские средства массовой информации.

В регионе объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о многочисленных взрывах в Киеве. Кроме того, поступала информация о повреждении нескольких энергетических объектов в пяти областях Украины.

Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой, Львовской и Полтавской областях. 

#взрыв #Украина #Харьков #сирена #воздушная тревога
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