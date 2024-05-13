В Харькове вечером прогремел взрыв

Сегодня около шести часов вечера в Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские средства массовой информации.

В регионе объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о многочисленных взрывах в Киеве. Кроме того, поступала информация о повреждении нескольких энергетических объектов в пяти областях Украины.

Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой, Львовской и Полтавской областях.