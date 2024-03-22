«Полетели подарочки»: Т-90М «Прорыв» разнес пункт управления БПЛА у Артемовска

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) совместно с боевыми машинами десанта БМД-2К-АУ сковывают действия украинских боевиков, уничтожая их в опорных пунктах к северо-западу от Артемовска. Кадры боевой работы российских танкистов опубликовало Министерство обороны РФ.

Несмотря на активное воздействие со стороны FPV-дронов противника, бойцы ВС РФ выполняют задачи как в дневное, так и в ночное время суток.

Российские операторы БПЛА обнаружили в заброшенном здании вражеский пункт управления беспилотниками, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные дроны. Координаты противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв».

Ивановские десантники оперативно выдвинулись в указанный район. Экипаж танка точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км уничтожил украинский пункт управления БПЛА. После выполнения боевой задачи во избежание поражения ответным огнем танкисты стремительно покинули огневую позицию.

«Нам дают точку. Бывает, прямой наводкой бьем, бывает, с закрытой огневой позиции. Точки бывают разные - откуда взлетают дроны, откуда техника выезжает, танки. Пытались с закрытой огневой позиции подбивать танк. Сейчас еще выжидаем, время надо выслеживать, в какое время выезжать. Сегодня отрабатывали по дому, где запускают FPV-дроны, "Бабу-ягу". Было запущено пять снарядов: четыре пристрелочных, один - в цель. Боевой дух, конечно, бывает, когда ослабляется, но мы и сами можем себе его поднять. Мы не унываем. Конечно, по дому все скучают, хотят домой. Все понимают, что надо это закончить, и тем быстрее попадем домой. Боевой дух от этого начинает подниматься», - поделился командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Снайпер.

Ранее в Минобороны России показали, как ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом украинских националистов к северо-западу от Артемовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю. Позиции ВСУ выявили с воздуха при помощи разведывательных беспилотников.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.