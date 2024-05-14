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Генсек ООН направил Путину письмо в связи с инаугурацией

Торжественная церемония прошла 7 марта в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Сергей Лебедев 2024-05-14 22:25:58
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил письмо российскому президенту Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Об этом заявил официальный представитель генсека Фархан Хак.

«Да, мы это сделали», - сообщил он ТАСС.

Напомним, 7 марта в Москве состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На них Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. 

16 апреля председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России. 

#ООН #Владимир Путин #Антониу Гутерриш #инаугурация #президент россии
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