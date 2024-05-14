МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Тбилиси протестующие попытались прорваться к зданию парламента

Сегодня грузинский парламент в окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.
Сергей Лебедев 2024-05-14 16:33:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня грузинский парламент на пленарном заседании большинством голосов в окончательном, третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов. За документ проголосовали 84 депутата, против - 30.

Во вторник в Тбилиси у парламента снова собрались тысячи протестующих. Они даже взломали заграждение у здания, но спецназ и полиция задержали тех, кто попытался прорваться.

Парламент ввел «красный уровень» опасности. Все его сотрудники сейчас пытаются покинуть здание. Их прикрывают силовики и водометы.

Кроме того, полиция начала задерживать особо активных протестующих. Последние в ответ бросаются на правоохранителей с кулаками.

В данный момент ко входу в здание стягиваются подкрепления и спецназ. В силовиков летят бутылки и прочий мусор.

#в стране и мире #Грузия #протесты #митинги #Тбилиси #закон об иноагентах
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720