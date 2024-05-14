В Тбилиси протестующие попытались прорваться к зданию парламента

Сегодня грузинский парламент на пленарном заседании большинством голосов в окончательном, третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов. За документ проголосовали 84 депутата, против - 30.

Во вторник в Тбилиси у парламента снова собрались тысячи протестующих. Они даже взломали заграждение у здания, но спецназ и полиция задержали тех, кто попытался прорваться.

Парламент ввел «красный уровень» опасности. Все его сотрудники сейчас пытаются покинуть здание. Их прикрывают силовики и водометы.

Кроме того, полиция начала задерживать особо активных протестующих. Последние в ответ бросаются на правоохранителей с кулаками.

В данный момент ко входу в здание стягиваются подкрепления и спецназ. В силовиков летят бутылки и прочий мусор.