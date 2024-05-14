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ПВО сбила авиабомбу Hammer и БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу Hammer и беспилотник самолетного типа с 18.00 до 19.30 мск, сообщили в Минобороны России.
2024-05-14 21:12:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли попытки Киева совершить террористические атаки на объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские боевики пытались ударить по территории Белгородской области управляемой авиабомбой Hammer французского производства и беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили цели в небе над регионом с 18.00 до 19.30 (по мск).

Сегодня утром в МО РФ сообщили о еще одной отраженной атаке ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили на подлете к Белгороду 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #белгородская область #хаммер #управляемая авиабомба #средства пво
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