ПВО сбила авиабомбу Hammer и БПЛА над Белгородской областью

Российские военнослужащие пресекли попытки Киева совершить террористические атаки на объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские боевики пытались ударить по территории Белгородской области управляемой авиабомбой Hammer французского производства и беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили цели в небе над регионом с 18.00 до 19.30 (по мск).

Сегодня утром в МО РФ сообщили о еще одной отраженной атаке ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили на подлете к Белгороду 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.