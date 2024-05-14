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Оксану Лут утвердили на должность министра сельского хозяйства

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за ее кандидатуру.
Сергей Лебедев 2024-05-14 17:18:32
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Сегодня на пленарном заседании Государственная дума Российской Федерации утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства. За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

С 2021 года Оксана Лут занимала должность первого заместителя главы Минсельхоза. До этого три года она была заместителем министра.

Ранее должность главы ведомства занимал Дмитрий Патрушев. Накануне Госдума РФ утвердила его кандидатуру в качестве заместителя председателя правительства.

В кабмине Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (АПК) и экологию.

#Россия #госдума #Минсельхоз #кандидатура #утверждение #Оксана Лут
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