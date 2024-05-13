Патрушева и Савельева утвердили на должности вице-премьеров

Государственная дума РФ единогласно утвердила кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации. Он будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (АПК) и экологию.

За кандидатуру бывшего министра сельского хозяйства, который занимал этот пост с 2018 по 2024 год, отдали свои голоса 433 депутата. Воздержавшихся и проголосовавших против не оказалось.

Кроме того, депутаты нижней палаты российского парламента утвердили кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера РФ. Он будет курировать развитие транспорта и логистики. «За» проголосовали 378 депутатов, воздержались 57 депутатов. С 2020 по 2024 год Савельев занимал пост министра транспорта России.