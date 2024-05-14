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На Украине объявили эвакуацию жителей двух городов Сумской области

Власти призвали выехать желающих жителей Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми.
Владимир Рубанов 2024-05-14 01:56:40
© Фото: synegubov, Telegram

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх подписал распоряжение об эвакуации жителей городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщается в Telegram-канале Сумской ОВА.

Местных жителей предупредили, что это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация. В сообщении говорится, что в этих населенных пунктах «значительно увеличилось количество обстрелов».

Власти призвали выехать всех желающих жителей Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми. Эвакуированных обещают разместить в местах компактного проживания на территории области.

В Харьковской области тоже проходит эвакуация. Из Волчанска и соседних населенных пунктов вывезли 1 700 человек, сообщала «Страна.ua». По данным на 13 мая, 1695 местных жителей вывезли из Чугуевского района, 2589 - из Харьковского, 44 - из Богодуховского, заявлял глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Всего по области эвакуировано 5762 человека.

ВС РФ за два дня освободили девять населенных пунктов в Харьковской области. Войска группировки «Север» продвигаются с двух флангов в сторону логистических центров ВСУ - населенных пунктов Липцы и Волчанск.

#Украина #Харьковская область #эвакуация #сумская область #Волчанск #Ворожба #Белополье
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