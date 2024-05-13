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ВС РФ за два дня в Харьковской области освободили 9 населенных пунктов

Продвижение идет с двух флангов в сторону логистических центров ВСУ - населенных пунктов Липцы и Волчанск.
Алексей Дегтярев 2024-05-13 20:29:15
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Войска группировки «Север» мощным ударом прорвали оборону врага в Харьковской области и за два дня освободили 9 населенных пунктов. Под контроль российской армии перешли уже более 200 квадратных километров территории. Продвижение идет с двух флангов в сторону логистических центров ВСУ - населенных пунктов Липцы и Волчанск.

«В районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронемашина "Козак" и четыре автомобиля», - сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Сергей Зыбинский.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена уже дефицитная по нынешним меркам для украинцев французская самоходка Caesar и две чешские РСЗО Vampire, а так же система «Бук», переоборудованная под стрельбу натовскими ракетами. Украинские журналисты, находящиеся в Волчанске, подтверждают, что подразделения российской армии заняли мясокомбинат на западной окраине города.

ВС РФ серьезно обескровили 125-ю бригаду теробороны. Ее командир Денис Ярославский опубликовал видео беспрепятственного прохождения российских штурмовых групп и проклинает власть за воровство на строительстве фортификационных сооружений.

«Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?! Первой линии фортификаций и мин просто не было. За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж!», - сказал он.

Продвижение войск группировки «Север» идет уверенно в том числе благодаря работе авиации и артиллерии. Они отрезают пути снабжения ВСУ. Так, точным ударом по дамбе через Северский Донец близ Старого Салтова разрушен основной путь коммуникации украинских боевиков.

Российские военные продолжают укрепляться и на других направлениях. ВС РФ уверенно бьют врага по всей линии боевого соприкосновения.

#Минобороны России #ВС РФ #боевики #Харьковская область #Националисты #наступление #СВО
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