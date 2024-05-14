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В Балтиморе взорвали рухнувшую на контейнеровоз ферму моста

Конструкция обрушилась после столкновения контейнеровоза с мостом 26 марта, жертвами стали шесть человек из числа работающей на месте строительной бригады.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 14:37:15
© Фото: @volcaholic1, X © Видео: @volcaholic1, X, @JackPosobiec

В Балтиморе, штат Мэриленд, взорвали элементы моста, рухнувшего после столкновения контейнеровоза Dali, сообщает NBC News. В Сети появились кадры подрыва.

Конструкция была взорвана специалистами, в результате подобного маневра никто не пострадал. Вскоре контейнеровоз должны снять с мели, на его борту остается экипаж в составе 21 человека.

В публикации отметили, что порт Балтимора будет доступен для пересечения к концу этого месяца. Специалисты начали доставать из воды и вывозить рухнувшие элементы его конструкции, они будут отправлены на переработку.

Напомним, столкновение произошло в конце марта, в итоге обрушились части моста Фрэнсиса Скотта Ки. Предварительно, жертвами происшествия стали шесть человек, одному удалось уцелеть. Они могли быть участниками строительной бригады, которая работала на месте. К данному моменту достали тела двух погибших.

#сша #происшествие #балтимор #контейнеровоз #Обрушение моста
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