В Балтиморе взорвали рухнувшую на контейнеровоз ферму моста

В Балтиморе, штат Мэриленд, взорвали элементы моста, рухнувшего после столкновения контейнеровоза Dali, сообщает NBC News. В Сети появились кадры подрыва.

Конструкция была взорвана специалистами, в результате подобного маневра никто не пострадал. Вскоре контейнеровоз должны снять с мели, на его борту остается экипаж в составе 21 человека.

В публикации отметили, что порт Балтимора будет доступен для пересечения к концу этого месяца. Специалисты начали доставать из воды и вывозить рухнувшие элементы его конструкции, они будут отправлены на переработку.

Напомним, столкновение произошло в конце марта, в итоге обрушились части моста Фрэнсиса Скотта Ки. Предварительно, жертвами происшествия стали шесть человек, одному удалось уцелеть. Они могли быть участниками строительной бригады, которая работала на месте. К данному моменту достали тела двух погибших.