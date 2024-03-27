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Шесть человек предварительно погибли при обрушении моста в США

Имена предполагаемых жертв не указываются.
Глеб Владовский 2024-03-27 02:04:03
© Фото: IMAGO mpi34 Globallookpress

Шесть человек предположительно погибли, и один уцелел после обрушения моста в американском Балтиморе, штат Мэриленд, передает NBC News.

По данным RT, информация появилась несколько часов спустя после того, как губернатор штата Мэриленд Уэс Мур заявил, что еще есть надежда на то, что члены экипажа, исчезнувшие после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки, могут быть найдены живыми, несмотря на то, что они находились в ледяной воде на протяжении нескольких часов.

Ранее сообщалось, что глава региона объявил о введении режима чрезвычайного положения после обрушения моста.

#в стране и мире #сша #балтимор #Обрушение моста
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