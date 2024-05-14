Протестующие у стен парламента Грузии гремят поварешками и кастрюлями

Протестующие у стен парламента Грузии гремят поварешками, скалками, кастрюлями и формами для выпекания, передает корреспондент «Звезды» из Тбилиси. В столице страны не утихают протесты против принятия закона об иностранных агентах.

Кроме того, в ход для привлечения внимания идут свистки. Многие участники акции покрыли плечи флагами Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал, что закон будет принят во вторник, 14 мая, в третьем чтении.

В свою очередь президент страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что наложит вето на законопроект об иноагентах, если парламент одобрит его. С ее слов, этот документ противоречит стратегии Евросоюза.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня в беседе с журналистами отметил, что, с одной стороны, в Кремле констатируют твердое желание грузинских властей застраховать себя от внешнего вмешательства, но, с другой стороны, видят вмешательство в дела Грузии извне. В том числе речь идет об угрозах санкций.