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Песков назвал новую должность Шойгу высоким государственным постом

Новая должность Сергея Шойгу подразумевает прямые контакты с главой государства, подчеркнул пресс-секретарь.
Андрей Аркадьев 2024-05-14 12:37:58
© Фото: Минобороны России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новую должность Сергея Шойгу высоким государственным постом, который предполагает решение большого объема задач и играет значимую роль для России.

«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности и назначил на этот пост Сергея Шойгу. Также глава Российского государства предложил выдвинуть кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, ранее занимаемый Шойгу.

Песков подчеркнул, что должность секретаря Совбеза РФ подразумевает прямой контакт с Путиным и назвал неуместным разговор о «понижении Шойгу».

#Сергей Шойгу #Кремль #Дмитрий Песков
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