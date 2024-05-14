Конгресс просит Пентагон описать последствия ядерного взрыва в космосе

Конгрессмены США предложили главе Пентагона Ллойду Остину не позднее конца февраля 2025 года отчитаться перед палатой представителей о последствиях использования ядерного оружия в космосе.

«Министру обороны... нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - сообщает «360».

Ранее администрация Белого дома заявила, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие. В Москве неоднократно говорили о приверженности обязательствам по неразмещению оружия в космосе.

Напомним, ранее Россия заблокировала резолюцию Соединенных Штатов в Совбезе ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Российская сторона настаивала на принятии резолюции, которая навсегда бы исключила возможность установления в космическом пространстве какого-либо оружия, а не только ядерного.