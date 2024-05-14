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Конгресс просит Пентагон описать последствия ядерного взрыва в космосе

Российские власти неоднократно заявляли о своей приверженности обязательствам по неразмещению оружия в космическом пространстве.
Ян Брацкий 2024-05-14 12:17:40
© Фото: NASA, Global Look Press

Конгрессмены США предложили главе Пентагона Ллойду Остину не позднее конца февраля 2025 года отчитаться перед палатой представителей о последствиях использования ядерного оружия в космосе. 

«Министру обороны... нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - сообщает «360».

Ранее администрация Белого дома заявила, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие. В Москве неоднократно говорили о приверженности обязательствам по неразмещению оружия в космосе.

Напомним, ранее Россия заблокировала резолюцию Соединенных Штатов в Совбезе ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Российская сторона настаивала на принятии резолюции, которая навсегда бы исключила возможность установления в космическом пространстве какого-либо оружия, а не только ядерного.

#Россия #в стране и мире #космос #сша #Пентагон #Ллойд Остин
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