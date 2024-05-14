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Готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ* приговорили к 18,5 года

Трое боевиков выбрали административное здание в качестве своей цели, при задержании была найдена схема объекта.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 12:12:31
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Суд приговорил троих сторонников сирийских боевиков к 18,5 года колонии строгого режима за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике с использованием самодельной взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.

«За подготовку к террористическому акту, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание», - говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, преступники, изначально разделяя террористические взгляды, связались с боевиками в Сирии через мессенджер Telegram. После чего выбрали в качестве цели для подрыва одно из административных зданий Черкесска и приступили к подготовке теракта. Правоохранители задержали преступников в процессе сбора самодельного взрывчатого вещества.

Напомним, попытка теракта сторонников запрещенной в РФ организации «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация) была предотвращена в апреле 2022 года. При задержании были найдены элементы взрывчатки, план здания, в котором готовился теракт, а также зафиксирована переписка с боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Карачаево-Черкесия #колония строгого режима #попытка теракта #ЦОС ФСБ России
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