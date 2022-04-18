ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске

Уточняется, что по адресу проживания террористов были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками МТО о планируемом преступлении.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

В Черкесске предотвращен теракт, который готовили сторонники запрещенной в РФ организации «Исламское государство»*. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

«В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*», - сказано в сообщении ФСБ.

Уточняется, что по адресу проживания террористов были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками МТО о планируемом преступлении.

Как отметили в ФСБ, в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела - «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц» и «Участие в деятельности террористической организации».

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** в Калужской области. По данным правоохранителей, один из задержанных планировал совершить теракт на одном из военных объектов в регионе.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.