ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске
В Черкесске предотвращен теракт, который готовили сторонники запрещенной в РФ организации «Исламское государство»*. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
«В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*», - сказано в сообщении ФСБ.
Уточняется, что по адресу проживания террористов были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками МТО о планируемом преступлении.
Как отметили в ФСБ, в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела - «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц» и «Участие в деятельности террористической организации».
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** в Калужской области. По данным правоохранителей, один из задержанных планировал совершить теракт на одном из военных объектов в регионе.
* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
** «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.