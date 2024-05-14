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Время перелета в Сочи и ОАЭ могут «спрямить» за рейсы в Элисту

Сейчас полеты из Москвы в южные страны занимают на один-два часа больше из-за закрытия части территории РФ для перелетов с февраля 2022 года.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 10:20:00
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Авиакомпаниям предложили осуществить спрямление полетов в Сочи, ОАЭ и Египет в обмен на запуск перелетов Элисту, который называется не самым популярным направлением для авиаперевозок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Источники указали, что сейчас полеты из Москвы на южные направления занимают на час-два больше, чем ранее. Теперь появилась возможность сократить время в полете в указанные страны и одновременно обратить внимание перевозчиков на «не самый интересный» маршрут.

Напомним, аэропорт Элисты откроют для полетов 28 мая, он был закрыт с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Липецка, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону и Симферополя.

#Аэропорт #туризм #перелеты #авиакомпания #элиста #южные направления
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