Путин: товарооборот между Россией и КНР преодолеет отметку $200 млрд

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Москва и Пекин по итогам календарного года уверенно преодолеют планку в $200 мрлд объема товарооборота. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры встречаются на полях Третьего международного форума «Один пояс - один путь».

«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», - заявил Путин.

Ранее российский лидер обратился к участникам форума с речью. В ней глава государства кратко остановился на основных инфраструктурных проектах, которые реализуются сегодня с участием заинтересованных стран. Масштабное развитие транспортно-логистических маршрутов Путин связал с глубинными изменениями в мировой политике.