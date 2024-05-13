Россиянам открыли доступ к обновлениям Windows и Office

Корпорация Microsoft предоставила доступ к обновлениям своих продуктов Windows и Office для пользователей из России, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», - рассказал «Известиям» президент ассоциации Валентин Макаров.

По данным издания, сейчас сервисы компании можно обновить без использования VPN или других сторонних приложений, это возможно сделать через компьютер или скачав обновление с официального сайта. Ранее для российских пользователей это было невозможно.

При этом российские коммерческие предприятия продолжают беспрепятственно пользоваться программным обеспечением Microsoft, поскольку это официально не запрещено. Сама же корпорация этому не препятствует, лицензии, купленные по параллельному импорту, не блокируются.

Напомним, с лета прошлого года сообщалось о том, что российские корпоративные клиенты больше не смогут продлить действующие подписки Microsoft. Это объяснялось проблемами с приемом платежей банковским переводом с российских счетов на местный.