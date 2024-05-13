В районе Якутии ввели режим ЧС из-за вышедшей из берегов реки Лены

Режим ЧС введен в Олекминском районе Якутии, где сохраняется сложная паводковая ситуация из-за подъема уровня воды в реке Лена. Критическая отметка уже превышена на 10 сантиметров - до 1010 при критических 1000, сообщил глава Олекминского района Николай Харбин.

«Пик Ленской волны находится в районе между населенными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей», - сообщается в пресс-службе региональных властей.

В четырех населенных пунктах (с. Нерюктяйинск 1-й, Нерюктяйинск 2-й, с. Кыллах, с. Хоринцы) в общей сложности подтоплено около 100 домов, а также часть автомобильной дороги республиканского значения «Умнас» протяженностью 1,5 км.

Жители подтопленных территорий размещены во временных пунктах или у родственников. Эвакуация населения с островной части в Даппарай будет осуществляться с помощью вертолета Ми-8. Другой вертолет будет вести взрывные работы на заторах в районе села Хоринцы и выше по течению.