Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике.

Уточняется, что Бердычи удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр». Кроме этого, подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям четырех бригад ВСУ - 59-й мотопехотной, 42-й и 47-й механизированных, а также 109-й бригады теробороны.

Также подразделения «Центра» отразили 10 контратак украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово на территории ДНР.

Всего же подразделения группировки за сутки уничтожили до 380 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 германского производства и гаубицу М777 из США.

Кроме этого, сообщается, что подразделения Вооруженных сил России уничтожили за сутки две боевые машины РСЗО HIMARS американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.