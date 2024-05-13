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Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

Три человека получили царапины и ссадины в Белгородском районе.
Владимир Рубанов 2024-05-13 04:11:20
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В областной столице и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Работают оперативные службы, уточняется ущерб.

Три человека получили царапины и ссадины, сообщил глава региона. Это жители частного дома в селе Черемошное Белгородского района, который полностью разрушен прямым попаданием снаряда вместе с баней и гаражом. Эти люди отказались от вызова скорой наотрез, и глава поселения отвез их к родственникам.

В этом селе повреждены пять частных жилых домов. В них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Кроме того, повреждены три автомобиля.

Днем 12 мая после удара ВСУ на улице Щорса в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По последним данным МЧС, из-под завалов достали тела 15 человек. Вечером в тот же день еще три человека погибли в результате обстрела.

#пво #Украина #ВСУ #белгород #Вячеслав Гладков #Белгородский район
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