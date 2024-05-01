Польша предупредила о переброске военной техники к границе с РФ

Военное командование Польши предупредило о переброске техники на север страны, в том числе к регионам, граничащим с Россией, в связи с военными учениями НАТО. Сообщение было опубликовано в аккаунте командования польских ВС в X (бывш. Twitter).

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны», - цитирует ТАСС текст послания.

Техника будет развернута на территории трех польских воеводств, два из которых граничат с Калининградской областью. Основной этап переброски назначен на 4-6 мая.

Уточняется, что операция обусловлена проведением военных учений НАТО Steadfast Defender 2024, это крупнейшие за последние десятилетия учения блока.

На прошлой неделе завершились маневры на территории Литвы. Учения проводились 21-26 апреля, и были направлены на проверку планов обороны Североатлантического альянса, обеспечение быстрой переброски сил между странами-участницами НАТО, а также с целью продемонстрировать «трансатлантические обязательства».