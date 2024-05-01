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Польша предупредила о переброске военной техники к границе с РФ

Техника будет развернута на севере страны, в том числе в воеводствах, граничащих с Калининградской областью.
Елизавета Кондрикова 2024-05-01 03:34:57
© Фото: Soeren Stache, dpa Globallookpress

Военное командование Польши предупредило о переброске техники на север страны, в том числе к регионам, граничащим с Россией, в связи с военными учениями НАТО. Сообщение было опубликовано в аккаунте командования польских ВС в X (бывш. Twitter).

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны», - цитирует ТАСС текст послания.

Техника будет развернута на территории трех польских воеводств, два из которых граничат с Калининградской областью. Основной этап переброски назначен на 4-6 мая.

Уточняется, что операция обусловлена проведением военных учений НАТО Steadfast Defender 2024, это крупнейшие за последние десятилетия учения блока.

На прошлой неделе завершились маневры на территории Литвы. Учения проводились 21-26 апреля, и были направлены на проверку планов обороны Североатлантического альянса, обеспечение быстрой переброски сил между странами-участницами НАТО, а также с целью продемонстрировать «трансатлантические обязательства».

#Польша #НАТО #военные учения #Переброска техники #граница с РФ #Steadfast Defender 2024
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