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В Литве начались учения НАТО при участии более 20 тысяч солдат

В апреле-июне армия Литвы проведет цикл военных учений, в которых будут участвовать более 20 тысяч военнослужащих Литвы и союзников, и тысячи единиц военной техники.
Марина Крижановская 2024-04-22 05:37:24
© Фото: Lithuanian Armed Forces

На территории Литвы начались военные учения стран НАТО. Совместные с союзниками учения продлятся до 26 апреля, в них примут участие США и Португалия, сообщили в вооруженных силах Литвы.

«21-26 апреля Литва и Польша проведут совместные тактические учения Brave Griffin (Храбрый грифон) 2024/II - полевые учения (FTX) с участием авиации, в которых примут участие США и Португалия», - указали в пресс-службе ведомства.

В учениях задействованы 1 500 военнослужащих пехотной бригады Великого гетмана Литвы Йонаса Ходкявичюса и военнослужащих союзников. Вместе они отрабатывают сценарии обороны согласно литовско-польскому Оршанскому плану.

Помимо этого, с 22 апреля по 10 мая в рамках учений «Громовой удар» вооруженные силы и госучреждения Литвы будут отрабатывать переход от мирного времени к военному. Призовут порядка 10 тысяч действующих резервистов, 2,5 тысячи мобилизуют для обучения, еще две тысячи должны будут явиться для проверки личных данных, уточнили в ВС Литвы.

Также в учениях примут участие более четырех тысяч военнослужащих действительной военной службы и члены Союза стрелков, и муниципалитетов.

«Все учения призваны проверить планы обороны НАТО, обеспечить быструю передислокацию сил между странами и продемонстрировать силу решимости и трансатлантические обязательства. Учения Sabre Strike, запланированные на 19-24 апреля в Литве, проводятся армией США в странах-союзниках в Центральной и Восточной Европе», - подчеркнули в пресс-службе литовских вооруженных сил.

Там добавили, что их целью является демонстрация способности быстрого перемещения армейских подразделений между регионами и «усиление армейских элементов и сдерживания».

Прежде сообщалось о поиске Хельсинки возможности для постоянного присутствия войск НАТО в стране. Командующий Силами обороны Янне Яааккола заявил, что страна рассматривает различные варианты: расширенные учения, модель ротации или какой-то другой вид деятельности.

#в стране и мире #НАТО #Учения НАТО #Литва #Brave Griffin 2024/II
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