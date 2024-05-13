В Госдуме рассмотрели кандидатуры на посты вице-премьеров

В Госдуме сегодня весь день рассматривали кандидатуры на посты вице-премьеров. Их десять, все их внес в нижнюю палату парламента премьер Михаил Мишустин. Каждого претендента накануне уже подробно обсудили в профильных комитетах. Все они получили поддержку депутатов.

Впервые в истории современной России парламентарии утверждают состав правительства - такие полномочия они получили четыре года назад, когда были внесены поправки в конституцию. Процедура в прямом смысле расписана по минутам - в начале пленарного заседания запустили таймер.

Регламент строгий: не более трех минут на представление кандидата, одна минута - на вопросы и всего пять - на выступление будущего зампреда. На должность первого вице-премьера выдвигают министра, который 12 лет успешно возглавляет промышленный блок. В программе Дениса Мантурова расставлены приоритеты по всем ключевым направлениям: агробизнес, транспорт, авиация, космос - в этом году начнется финансирование российской орбитальной станции. И особое внимание оборонно-промышленному комплексу.

«Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружения и военной техники. Вместе с тем, геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики изделий, закрывать возросшие в разы текущие потребности армии и ускорять работу по перспективным образцам. И даже в условиях небольшого бюджета материально-технического обеспечение ведомств силового блока должно оставаться безусловным приоритетом государства», - заявил Мантуров.

Уже после назначения первого вице-премьера окружают журналисты: продолжаем тему ОПК и прямых контактов Правительства с Министерством обороны.

«Андрей Рэмович - мой очень близкий товарищ, с которым мы многие годы работаем в разных качествах, он профессиональный человек и глубоко погружается в предмет тех вопросов, которые ему поручаются. Поэтому я уверен, что мы с ним продолжим диалог и на этом поприще», - сказал Мантуров в разговоре с корреспондентом «Звезды».

И это не просто стандартная процедура утверждения, а контакт будущих вице-премьеров с народом, учитывая, что депутаты представляют интересы граждан. Много вопросов по доступности и качеству электроэнергии в домах задавали Александру Новаку.

«Новак - грамотный человек, но я не понимаю позицию, почему в деревне киловат часа стоит 8 рублей - с такой ценой деревня захлебывается, у нас 3 месяца регулируют цену на солярку - ненормально, когда солярка стоит 63 рубля, абсолютно ненормально, дороже бензина, ему придется принимать меры», - отметил депутат Государственной думы Геннадий Зюганов.

Новак должность зампреда сохраняет, анонсирует новую нацпрограмму по эффективной и конкурентной экономике. Ключевая задача - обеспечить внутренний рынок качественными энергоресурсами.

«Президент поставил задачу увеличить объемы экспорта несырьевых, неэнергетических товаров на две трети. А поставки агропромышленного комплекса увеличить в 1,5 раза. Планируем обеспечить собственными товарами не только внутренний рынок, но и выходить на новые перспективные зарубежные рынки», - заявил Новак.

Социальный блок продолжит курировать Татьяна Голикова. По ее направлению главные задачи - повышение рождаемости и среднего возраста населения.

«Отдельный акцент будет сделан на сохранении репродуктивного здоровья. В состав национального проекта "Семья" включим мероприятия материнства, сбережения здоровья детей и подростков, расширим сеть женских консультаций, модернизируем перинатальные центры, детские поликлиники и больницы. В 2025-2030 гг. направим дополнительно 75 миллиардов рублей на поддержку демографических программ регионов», - рассказала Голикова.

Покупка жилья должна быть по силу каждому россиянину, напоминает спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры Марата Хуснуллина. Кандидат в зампреды парирует: есть идея, как этого добиться - построить практически миллиард квадратных метров, почти каждый пятый метр в стране будет новым. Особое внимание в условиях СВО - жилье военнослужащим.

«Мы Андрею Рэмовичу будем помогать во всех вопросах. Мы с ним тесно сотрудничали предыдущие 4 года. Будем помогать в том числе и по жилью, и по обеспечению. Если надо и по строительству. У нас есть опыт совместной работы с Минобороны по строительству сооружений, необходимой инфраструктуры, транспорта. Особенно на новых территориях. У нас работа очень тесно, в плотном взаимодействии. Будем продолжать это взаимодействие», - подчеркнул Хуснуллин.

Все кандидатуры утверждены, большинство зампредов свои должности сохраняют. Изменения по линии транспорта - в качестве зампреда утвержден Виталий Савельев, а также экологии и сельского хозяйства - работу в этом направлении возглавит Дмитрий Патрушев.

Ранее Звезда рассказала, как в Совете Федерации прошли консультации с кандидатами на должности министров силового блока. Главной кадровой новостью стало предложение Владимира Путина назначить на должность министра обороны бывшего первого вице-премьера, а до этого помощника президента и министра экономического развития Андрея Белоусова. Консультации с обсуждением кандидатур на посты глав силовых ведомств продолжатся в Совфеде 14 мая.