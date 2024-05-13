В Совфеде провели консультации с кандидатами на посты в силовом блоке

В Совете Федерации прошли консультации с кандидатами на должности министров силового блока. Пять кандидатов на посты министров, включая главу Министерства иностранных дел, четыре предложенных главой государства кандидатуры на должность руководителей силовых ведомств и один на пост председателя Счетной палаты друг за другом приехали в Совет Федерации.

Консультации, а именно так называется этот процесс, начались в 11 часов утра и растянулись практически на весь день. И главная кадровая новость, которая накануне пришла из Совфеда, - предложение Владимира Путина назначить на должность министра обороны, которую занимал Сергей Шойгу, бывшего первого вице-премьера, а до этого помощника президента и министра экономического развития Андрея Белоусова. Это связано с выполнением новых, возложенных на главу ведомства, задач, представляя Белоусова, разъяснила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Один из вопросов касался обеспечения социальных прав участников спецоперации. В России действует фонд «Защитники Отечества». А участники СВО могут получать от государства до 200 тысяч рублей и даже более. Однако только лишь денежных выплат, по мнению кандидата на должность министра обороны, недостаточно. Необходимо решать вопросы с жильем и социальным и медицинским обеспечением военных.

Для кого-то - вроде кандидата на должность министра юстиции Константина Чуйченко - выдвижение на пост совпало с исполнением им своих же непосредственных обязанностей.

Валентина Матвиенко лично предложила президенту трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Глава государства остановился на одном из них - тем более что определенный опыт у Бориса Ковальчука уже есть. В администрации президента он был заместителем главы контрольного управления.

Одновременно с освобождением Сергея Шойгу с поста министра обороны стало известно о его назначении на должность секретаря Совета безопасности. Ранее ее занимал Николай Патрушев, который перешел на другую работу. Какую - в Кремле обещали рассказать уже в ближайшее время. А вот министр иностранных дел Сергей Лавров, пока официально с приставкой и.о., был вновь выдвинут президентом на этот пост.

О ситуации с преступностью и определенных успехах в борьбе с ней рассказал и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев. Сегодня в России выявляют три четверти коррупционных преступлений. Кроме этого, вновь на свою должность был выдвинут президентом и глава МЧС Александр Куренков.

Также Владимир Путин вновь предложил продолжить работу на своем посту директору ФСБ Александру Бортникову, главе Нацгвардии Виктору Золотову и директору СВР Сергею Нарышкину. Консультации с обсуждением их кандидатур продолжатся в Совете Федерации уже завтра.