Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференции.

Темой обсуждения стало «выстраивание отношений с ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».

По словам главы государства, вместе с министром финансов Антоном Силуановым они говорили о том, что в новом политическом цикле России власти должны уделить этому вопросу еще больше внимания.

Далее российский лидер передал слово министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Напомним, накануне Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза РФ. С 2008 по 2024 год данный пост занимал Николай Патрушев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, Кремль объявит о его назначении в ближайшее время.