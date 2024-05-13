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Журналистку Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее писательницу обвинили в оправдании терроризма из-за постов в социальных сетях.
Сергей Лебедев 2024-05-13 18:31:31
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов журналистку Надежду Кеворкову*. Об этом сегодня сообщает телеканал «360». Отмечается, что соответствующая запись уже появилась на сайте ведомства.

«Физические лица: <...> Кеворкова Надежда Витальевна*», - указано в перечне террористов и экстремистов.

Напомним, Надежду Кеворкову* задержали неделю назад. Ей вменили два эпизода оправдания терроризма из-за постов в социальных сетях - перепечатки статьи о нападении на Нальчик и записи с оправданием деятельности движения «Талибан»**.

Басманный суд Москвы арестовал журналистку до 6 июля. Надежду Кеворкову* поместили в следственный изолятор.

* Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** «Талибан» - организация находится под санкциями Организации Объединенных Наций за террористическую деятельность.

#терроризм #экстремизм #Уголовное дело #росфинмониторинг #список #журналистка #перечень
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