Журналистку Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов журналистку Надежду Кеворкову*. Об этом сегодня сообщает телеканал «360». Отмечается, что соответствующая запись уже появилась на сайте ведомства.

«Физические лица: <...> Кеворкова Надежда Витальевна*», - указано в перечне террористов и экстремистов.

Напомним, Надежду Кеворкову* задержали неделю назад. Ей вменили два эпизода оправдания терроризма из-за постов в социальных сетях - перепечатки статьи о нападении на Нальчик и записи с оправданием деятельности движения «Талибан»**.

Басманный суд Москвы арестовал журналистку до 6 июля. Надежду Кеворкову* поместили в следственный изолятор.

* Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** «Талибан» - организация находится под санкциями Организации Объединенных Наций за террористическую деятельность.