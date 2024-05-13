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В Москве с 14 на 20 мая перенесли первые отключения горячей воды

Изменение графика связано с холодной погодой в столице.
Сергей Лебедев 2024-05-13 18:10:14
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В Москве из-за холодной погоды с 14 на 20 мая перенесли первые плановые отключения горячей воды в жилых домах. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«При этом все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки - до 25 августа», - добавили в пресс-службе мэрии Москвы.

Отмечается, что корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды. Она не превысит 10 дней. 

«Сейчас работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановлена», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее инженер по качеству строительства и эксперт в сфере строительства Сергей Бакин рассказал «Звезде», какой водонагреватель выбрать на лето. Специалист порекомендовал смотреть рейтинги товара в Интернете и выбирать прибор известного производителя с гарантией.

#Москва #Погода #перенос #Жилой дом #ЖКХ #холод #мэр #отключение #Петр Бирюков #горячая вода
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