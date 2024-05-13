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Кандидатуру Голиковой утвердили на должность вице-премьера

Татьяна Голикова в кабмине будет курировать деятельность Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Федерального агентства по делам национальностей.
Сергей Лебедев 2024-05-13 15:42:20
© Фото: Russian Government, GlobalLookPress

Сегодня Государственная дума Российской Федерации утвердила кандидатуру Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства РФ по социальным вопросам. Соответствующий проект постановления приняли сегодня на пленарном заседании.

«Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», - сказано в тексте проекта постановления.

В кабинете министров Татьяна Голикова будет курировать деятельность Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Федерального агентства по делам национальностей.

Ранее Госдума единогласно утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого заместителя председателя правительства. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.

#в стране и мире #РФ #госдума #татьяна голикова #правительство #вице-премьер
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