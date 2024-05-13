Кандидатуру Голиковой утвердили на должность вице-премьера

Сегодня Государственная дума Российской Федерации утвердила кандидатуру Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства РФ по социальным вопросам. Соответствующий проект постановления приняли сегодня на пленарном заседании.

«Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», - сказано в тексте проекта постановления.

В кабинете министров Татьяна Голикова будет курировать деятельность Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Федерального агентства по делам национальностей.

Ранее Госдума единогласно утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого заместителя председателя правительства. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.